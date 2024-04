Gdzie ucztowali rycerze? Rząd wsparł archeologa z Koszalina

Dokładna nazwa projektu, który dostał rządowe wsparcie w wysokości 45 tys. zł, to "Podzamcza średniowiecznych siedzib rycerskich na Pomorzu - problem badawczy i konserwatorski”. Jego autorem jest koszaliński archeolog Andrzej Kuczkowski, a instytucją wiodącą Fundacja Relicta z Poznania, zajmująca się na co dzień badaniami archeologicznymi oraz ochroną dziedzictwa historycznego.

- Oczywiście, bardzo się cieszę z tego dofinansowania. Projekt ten umożliwi znaczne rozszerzenie prac badawczych nad zagadnieniem średniowiecznych siedzib rycerskich na Pomorzu Środkowym – mówi Andrzej Kuczkowski. Archeolog z Koszalina badania w tym kierunku - przy wsparciu szeregu instytucji i osób - prowadzi już od pięciu lat. - To właśnie dzięki tym badaniom udało się stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że w naszym regionie zachowały się pozostałości po niemalże 200 zamkach rycerskich, które miały formę kopca ziemnego z reguły otoczonego fosą, a na szczycie takiego kopca znajdowała się wieża obronno-mieszkalna - ujawnia Andrzej Kuczkowski. Dodaje też, że pierwsze takie dwory pojawiły się w naszym regionie około połowy XIV wieku, a zanikały stopniowo aż do wieku XVII, kiedy przestało istnieć państwo pomorskie. - Niestety, w odróżnieniu od ziemi lubuskiej czy Śląska, na naszym terenie nie zachowała się żadna taka wieża. Ostatnia istniejąca, we wsi Ostre Bardo, była zamieszkana jeszcze w połowie XIX wieku. Zachowały się za to same kopce, fosy i wały, a artefakty z nich wydobywane przynoszą nam olbrzymią ilość cennych informacji. Co ciekawe, na jednym z takich obiektów odkryto jeden z największych w tej części Polski zbiór średniowiecznych militariów – podkreśla archeolog.