Laryngologia w koszalińskim szpitalu nie znika, ale ogranicza działanie

Wiodącym tematem konferencji członków komitetu wyborczego Dumni z Koszalina była sytuacja w koszalińskim Szpitalu Wojewódzkim. - Na przestrzeni ostatnich lat został zamknięty oddział diabetologii - mówił Tomasz Czuczak, sekretarz miasta i kandydat do sejmiku. - Kolejnym „głośnym” oddziałem jest neurologia, która miała być na chwilę zawieszona, a nie działa do dziś. Przypomnijmy tylko, że koszaliński szpital - jak sam się chwali - opieką obejmuje 600 tysięcy mieszkańców regionu - mówił na konferencji. - Teraz dostaliśmy kolejną niepokojącą informację, że źle się dzieje na laryngologii.

Andrzej Fulbiszewski, który walczy o miejsce w radzie miejskiej, pytał: - Czy koszalinianie zostaną skazani na turystykę medyczną?

Błażej Papiernik, miejski radny, który od lat recenzuje działania koszalińskiego szpitala, zwrócił się z apelem do zarządu województwa, któremu podlega szpital, o pilną interwencję: - To jak działa koszaliński szpital to osobista odpowiedzialność Tomasza Sobieraja - mówił.