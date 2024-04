Strażacy z OSP mogą już powalczyć o dodatkową kasę

To pieniądze, o które już mogą się ubiegać ochotnicze straże pożarne w całym województwie. Jest ich blisko 500, z czego 200 w Krajowym Systemie Ratownictwa. Łącznie to około 15 tysięcy druhów.

We wtorek prezes WFOŚiGW w Szczecinie Waldemar Miśko oraz szef OSP w województwie, generał Marek Kowalski, przedstawili założenia dwóch programów, z których strażacy mogą skorzystać. Pierwszy, Remiza, to kontynuacja istniejącego od kilku lat, dzięki któremu strażacy mogą otrzymać dofinansowanie na ocieplenie remiz, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, modernizację źródeł ciepła i modernizację oświetlenia. Dotacja może wynieść 90 proc. kosztów, maksymalnie 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 28 czerwca. Drugi projekt to Bezpieczny Strażak. Ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo strażaków ochotników i podnieść gotowość bojową służb ratowniczych. Umożliwia zakup przez OSP m. in. mobilnych stacji zasilania, kamer termowizyjnych, defibrylatorów, pił tarczowych do stali i betonu, specjalistycznych ubrań, butów i hełmów. Budżet to 2,9 mln zł, a maksymalne wsparcie to 25 tys. złotych. Termin składania wniosków to 31 maja.