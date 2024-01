Gwiazdy jego przeznaczeniem. Karol Wójcicki w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Była też mowa o korzyściach z rozwoju astronomii, fizyki czy programów kosmicznych. Przykładowo, dzięki ogólnej teorii względności sformułowanej przez Alberta Einsteina, stworzono system nawigacji GPS. Nie brakowało pytań ze strony co bardziej dociekliwych licealistów. Te dotyczyły nie tylko samych zaćmień czy astronomii w ogóle, ale też tego, jak na takiej pasji można zarabiać. Okazuje się, ze Wójcicki pracuje jako swego rodzaju przewodnik, wyjeżdżając z ludźmi w miejsca, gdzie akurat ma dojść do ciekawych zjawisk astronomicznych. A chętnych na takie wojaże nie brakuje. Potrzebny jest tylko ktoś, kto wie, gdzie i kiedy się udać i jak się do takiej podróży przygotować. Zgłaszają się do niego przedsiębiorstwa, w tym koncerny farmaceutyczne, by występował ze swoimi kosmicznymi wykładami na konferencjach firmowych. Czasem nawiązywana jest też współpraca z markami.

- Zjawiska te mają cechą wspólną, bo wywracają do góry nogami otaczającą nas rzeczywistość. Niby to oczywiste, ale gdy wstaje słońce, zwykle robi się jasno. W przypadku zaćmienia jest przecież odwrotnie. By obserwować zaćmienia, konieczne są długie i kosztowne podróże, np. do Australii, Chile, na Arktykę czy do Stanów Zjednoczonych. Ostatnie całkowite zaćmienie słońca widziane z terenu Polski miało miejsce w 1954 roku. Do następnego dojdzie w naszym kraju w 2135 roku - dodał.

- Ostatecznie chodzi o to, by czymś się interesować i by być w tym dobrym. A jeśli byłby to nasz sposób na życie, praca zarobkowa, to już w gole bajka. I tego wam życzę - odkrycia w sobie pasji, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało. Pomyślcie, co was kręci i to pielęgnujcie - podsumował Wójcicki, zwracając się do uczniów. Na koniec astronom-pasjonat udzielił wywiadu Bronia TV, czyli szkolnej telewizji II LO.