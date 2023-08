Hippieza Mielno, czyli w najbliższy weekend bawimy się nad morzem

Festiwal Hippieza zaczyna się już w piątek, potrwa dwa dni, a jest inspirowany pierwszym ogólnopolskim zlot hipisów, do którego doszło latem 1968 roku właśnie w Mielnie. Udział w nim brała m. in. młoda artystka Kora i to właśnie dlatego pierwszego dnia wydarzenia posłuchamy przebojów Kory i zespołu Maanam.

Wszystko zacznie się o godz. 17.30 na scenie przy Centrum Kultury. Zagrają zespoły Anher, Elice, wystąpi też Oysterboy. W międzyczasie odbywać się będą warsztaty artystyczne m. in. z tworzenia bio biżuterii, zaplatania wianków, sitodruku na własnej koszulce.

Drugiego dnia (też od godz. 18) grać będą MatSo, Anna Rusowicz, Jacek Sienkiewicz, Małgorzata Ostrowska oraz Sorry Boys.