Integracja, rywalizacja i dobra zabawa na kręgielni w Koszalinie [ZDJĘCIA]

W bowlingowych mistrzostwach wzięło udział około 70 osób, uczestników warsztatów terapii zajęciowych nie tylko z Koszalina, ale również ze Sławna, Warnina, Szczecinka czy Słupska. Wraz z opiekunami i osobami towarzyszącymi było to ponad 100 osób.

Turniej na kręgielni to jedno z wielu wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W maju odbywały się na przykład Dni Godności w Koszalinie, a we wrześniu 21. Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach.

- Wszystko po to, by jak najwięcej ludzi miało świadomość, że osoby niepełnosprawne są, były i będą. Opiekujmy się nimi, wdrażajmy ich do społeczeństwa, by mogły odnaleźć się wśród nas i normalnie żyć - podsumowała Joanna Zduńska.