Co dalej z euroboiskiem w Koszalinie? Rozpoczęcie prac opóźnione przez odwołanie

Jakie to są kwestie? - Chodzi o zwykłą rzecz, która często dzieje się przy przetargowych rozstrzygnięciach. Z trzech firm została wybrana jedna i zgodnie z prawem firma, która nie została wybrana złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej - mówi Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina.

- To oznacza, że teraz musimy poczekać na datę rozprawy i ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie złożonego odwołania. Stąd to lekkie opóźnienie. Bardzo liczymy na to, że sprawa zakończy się szybko i będziemy mogli przekazać plac budowy głównemu wykonawcy. Żadnych innych zagrożeń nie ma, pieniądze są zabezpieczone w budżecie - informuje Robert Grabowski.