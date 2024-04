Koszaliński dworzec wciąż bez zmian. A terminy gonią [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, wykonawca prac wstrzymał roboty budowlane. Jak wyjaśniał nam Bartłomiej Sarna, rzecznik PKP SA, podczas prac budowlanych, ze względu m.in. na warunki gruntowe, konieczne było rzeczywiście wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.

- Biuro projektowe firmy, która opracowywała projekt przebudowy koszalińskiego dworca i infrastruktury towarzyszącej, pracuje więc nad nowymi rozwiązaniami. Efektem tych prac, z dużą dozą prawdopodobieństwa, będzie wskazanie koniecznych do wykonania robót zamiennych i dodatkowych, co oczywiście wpłynie na termin realizacji inwestycji - wyjaśniał na początku roku nasz rozmówca.

Czy już coś się zmieniło? Kiedy ekipy wrócą do prac? - Finalizujemy prace nad przeprojektowaniem niektórych rozwiązań zawartych w pierwotnym projekcie budowy nowego dworca w Koszalinie. Nowy termin zakończenia inwestycji poznamy po zakończeniu tych prac i podpisaniu aneksu do umowy podstawowej z wykonawcą robót. Ale nie powinno to zająć już dużo czasu - usłyszeliśmy teraz.