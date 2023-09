Integracja Ty i Ja. Przed nami 20. edycja festiwalu filmowego w Koszalinie

- Niesamowicie lubię ten festiwal - przyznał Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. - Człowiek zaczyna się wtedy cieszyć z rzeczy najprostszych, najbardziej przyziemnych. Z tego, że z jednej strony jest się zdrowym, a z drugiej, że spotyka się tutaj niesamowitych ludzi. Takich, którzy chodzą po górach, mimo że na co dzień nie mogą, którzy malują, mimo że nie mają rąk, pasjonują się fotografią, sztuką, sportem. Zapraszam wszystkich na ten festiwal, startujemy we wtorek o 17.00 - dodał prezydent.

20. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 5-9 września. Najpierw festiwal rozpoczynał się w Kołobrzegu, a w końcu trafił do Koszalina. Do tej pory, w trakcie kolejnych edycji, przez dwie dekady widzowie mieli okazję obejrzeć ponad 800 filmów z całego świata. Podczas festiwalu można oglądać produkcje poruszające problemy oraz codzienność osób z niepełnosprawnościami. Jednym z głównych celów festiwalu, jak sama nazwa wskazuje, jest integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

W programie jest projekcja 37 filmów: 6 pozakonkursowych, 14 dokumentalnych, 10 fabularnych i 7 amatorskich. Filmy powalczą o nagrodę Motyla 2023. Pokazy od godziny 9.30 do 22.00, oczywiście z przerwami na wydarzenia towarzyszące. Wśród jurorów tegorocznego festiwalu znaleźli się: Beata Dzianowicz (reżyserka filmowa i teatralną, scenarzystka), Grażyna Błęcka - Kolska (aktorka), Wojciech Solarz (aktor) i Czarek Orzechowski (podróżnik).

- Cieszymy się, że festiwal na stałe wpisał się w krajobraz naszego miasta - mówił z kolei Dariusz Pawlikowski, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, współorganizator wydarzenia wraz z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym. - Zasięg naszego oddziaływania nie jest tylko lokalny, bo festiwalowe filmy pokazujemy w kilkudziesięciu miastach naszego kraju, w tym roku to 40 lokalizacji w ramach tzw. małych festiwali. Pokazujemy filmy praktycznie z każdego zakątka świata, gościmy znakomitych reżyserów, czy aktorów. Najważniejsze jednak, że od początku do końca festiwal ten tworzą nasi ludzie, koszalinianie - dodał.

W programie 20. edycji imprezy, prócz projekcji filmowych, znalazły się między innymi warsztaty autoterapii z Markiem Purczyńskim, warsztaty LEGO dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Bricks 4 Kidz - Koszalin, debaty filmowe, spotkania z twórcami, czy konferencja naukowa. Jednym z gości będzie Marcin Oleksy, reprezentant Polski w amp futbolu, zawodnik Warty Poznań, którego gola uznana za najpiękniejszego w 2022 roku, za co otrzymał prestiżową Nagrodę Puskása na gali FIFA The Best w Paryżu. Wstęp na Festiwal Integracja Ty i Ja jest darmowy.