Intensywne opady śniegu oraz silny wiatr w Koszalinie i regionie. Trudne warunki na drogach! [ZDJĘCIA]

W całym pasie nadmorskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Wprowadzono również pierwszy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, miejscami występują i nadal są prognozowane porywy wiatru do 75 km/h, w strefie nadmorskiej do 90 km/h, oraz zawieje śnieżne, podczas których widzialność jest ograniczona do do około 100 m.

Na drogach w całym regionie panują trudne warunki do jazdy.

- Zmiana warunków atmosferycznych sprawia, że sytuacja na drodze robi się zmienna, a co za tym idzie zdradliwa i niebezpieczna zarówno dla kierujących jak i dla pieszych - podkreślają koszalińscy policjanci.

- Pamiętajmy, że w wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami marznącego śniegu, wydłuża drogę hamowania pojazdu, a w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej - apelują funkcjonariusze.