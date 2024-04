„Jak hartowała się scena", czyli spotkanie autorskie w koszalińskiej bibliotece

Autorem książki, której wydanie jest częścią jubileuszu 70-lecia BTD, jest Tomasz Ogonowski, kierownik artystyczny teatru.

Data premiery książki i spotkania z jej autorem nie jest przypadkowa – 12 kwietnia 1958 r. odbyła się pierwsza premiera (Fantazy, w reż. T. Aleksandrowicza) w budynku przy placu Teatralnym w Koszalinie. Tego dnia teatr otrzymał również imię Juliusza Słowackiego. Co prawda został utworzony 1 listopada 1953 r., ale przez pierwsze pięć lat nie miał siedziby (wynajmował salę w Wojewódzkim Domu Kultury, dzisiejszym Centrum Kultury 105), zaplecza technicznego, mieszkań dla aktorów, własnego transportu. Były to najtrudniejsze lata pracy, a do sceny przylgnął przydomek: „teatr tułaczy”. Jednak w tym trudnym okresie (1 listopada 1953 r. do 12 kwietnia 1958 r.) w BTD powstały 24 premiery.

Koszalińska Biblioteka Publiczna, pl. Polonii 1, Koszalin, 12 kwietnia, godz. 17