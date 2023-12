Jak odśnieżać, gdy choroba w domu i sił brak? Seniorzy z Koszalina proszą o pomoc

Na ten problem zwrócił uwagę Grzegorz Torbiński, prezes koszalińskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

- Próbowałem to nagłośnić już rok temu. Nie udało się. Może w tym roku się uda? - pyta. Dodaje, że o kłopocie z odśnieżaniem chodników przez osoby w podeszłym wieku co roku sygnalizują mu koszalińscy kombatanci, których reprezentuje. - W zdecydowanej większości to osoby w wieku 85 plus. Czyli osoby, którym sił często już brakuje, a choroby są na porządku dziennym. Nie wszyscy też, z różnych powodów, mogą liczyć na pomoc rodziny, nie brakuje w Koszalinie seniorów żyjących samotnie. Jak więc oni sami mają odśnieżać chodniki? Skarżą się mi, że nie są w stanie tego zrobić i że bardzo boją się mandatów - podkreśla Grzegorz Torbiński. Przypomina, że służby miejskie nie świadczą płatnych usług odśnieżania chodników położonych przy posesjach prywatnych, a miejskie Centrum Usług Społecznych, oferujące wiele usług dla seniorów, nie ma w swojej ofercie pomocy przy odśnieżaniu.- A przecież to nie jest jakaś skomplikowana sprawa do rozwiązania. Wystarczyłby jakiś numer telefonu, pod którym ludzie starsi mogliby liczyć na to, że ktoś ze służb miejskich ten telefon odbierze, przyjedzie i pomoże odśnieżyć . W innych miastach taka pomoc jest oferowana - zauważa nasz rozmówca.