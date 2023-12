Jedna osoba poszkodowana po zatruciu tlenkiem węgla w Chałupach

Do zdarzenia doszło w piątek z rana. Strażacy są jeszcze na miejscu, akcja jeszcze się nie zakończyła. Na tę chwilę wiadomo, że doszło do zatrucia tlenkiem węgla, a poszkodowana jest jedna osoba. Ratownicy medyczni wciąż udzielają jej pierwszej pomocy. Strażacy sprawdzają stężenie czadu. Na razie nie wiadomo co było przyczyną nadmiernego stężenia tlenku węgla.

