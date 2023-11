Jesień w Parku Książąt Pomorskich w Koszalinie. Pogoda zachęca do spacerów [zdjęcia]

Sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni w Koszalinie i regionie

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy i wschodzie opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C na zachodzie do 6°C na wschodzie. Temperatura maksymalna od 8°C do 9°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, miejscami na wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 9°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

Zachmurzenie umiarkowane i duże. W nocy na Wybrzeżu opady deszczu. W dzień słaby deszcz możliwy na zachodzie. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

12/13 - 13.11 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie duże, na zachodzie w nocy większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, głównie na Wybrzeżu i na wschodzie. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

13/14 - 14.11 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W nocy opady deszczu, w dzień zanikające. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, nad morzem około 5°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich przechodzący na południowy.