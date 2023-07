Jeszcze są wolne terminy w programie profilaktyki raka jelita grubego

Bezpłatne badania wykonuje Pracownia Endoskopowa ZOZ MSWiA w Koszalinie „POLIKLINIKA” ul. Szpitalna 2. w ramach Programu Badań Przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego “WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM ”. Nie potrzebne jest skierowanie. Jest jeden warunek — wiek — w tym programie profilaktycznym udział mogą wziąć osoby między 55 a 64 rokiem życia.

Zakończenie programu zaplanowano na sierpień 2023 roku. Poliklinika w jego ramach może przebadać 3 tysiące osób.

By się umówić na badania należy zadzwonić pod numer 538 816 656. Pacjent zgłaszający się do pracowni otrzymuje do wypełnienia odpowiednią ankietę, instrukcję przygotowania do kolonoskopii oraz potrzebny do tego celu preparat. Termin badania jest krótki (kilka tygodni).