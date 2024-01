Jubileusz Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Spektakle i zwiedzanie [ZDJĘCIA]

- Teatr od kulis zapiera dech w piersiach - przyznał pan Tomasz z Koszalina. - Często oglądamy tutaj spektakle, ale jeszcze nie zdarzyło się nam zobaczyć, jak to wszystko wygląda z innej strony. I robi to wrażenie. Zazwyczaj obserwujemy tylko efekt końcowy w postaci spektaklu, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, ile pracy trzeba włożyć w przygotowanie przedstawienia. Myślę, że nie tylko koszaliński teatr powinien się w ten sposób otwierać się na mieszkańców przy różnych okazjach, ale inne instytucje w mieście też mogłyby pokazywać, jak funkcjonują. No i najważniejsze - żeby tylko ludzie chcieli wychodzić z domów i z tego korzystać - podsumował koszalinianin.

Dodatkowo, właśnie z okazji jubileuszu, na afisze powrócił na spektakl sprzed lat - "Seksapil", czyli popularna komedia pomyłek. W ramach weekendowych wydarzeń zaplanowano także "Teatr malucha. Interaktywne czytanki" na Małej Scenie w niedzielę 14 stycznia o godzinie 10.00. W niedzielę w samo południe odbędą się zaś "Bajkowe przygody. Zagrajmy razem spektakl", również na Małej Scenie. Są jeszcze ostatnie miejsca na niedzielny "Seksapil". Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00.