Już w czwartek Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Koszalinie

W czwartek 28 września na terenach należących do największej uczelni w regionie nie zabraknie solidnej dawki wiedzy przedstawionej w atrakcyjnej formie. Będę eksperymenty, pokazy, wykłady. Będzie można zobaczyć, czym zajmują się pracownicy i studenci Politechniki Koszalińskiej, jakiego sprzętu używają, z jakimi technologiami mają styczność oraz do czego to wszystko w ostatecznym rozrachunku jest potrzebne. Pomiędzy kampusami co 45 minut (począwszy od godziny 10.15 sprzed kampusu przy ul. Śniadeckich) będzie krążył specjalnie wyznaczony w tym celu autobus.

- Politechnika nie tylko kształci specjalistów na potrzeby lokalnego przemysłu, ale przede wszystkim dba o rozwój naszej społeczności lokalnej - opowiedział dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK i prorektor ds. nauki. - Festiwal nauki to właśnie przejaw tych starań.