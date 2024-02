Kadeci walczą w zawodach Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy w Koszalinie

Tak prestiżowe zawody w Koszalinie to efekt historycznego sukcesu, który niedawno przypadł w udziale koszalińskim kadetom. Po raz pierwszy młodzi adepci piłki siatkowej z Koszalina zdobyli tytuł mistrzów województwa zachodniopomorskiego. Dzięki temu mogli zostać gospodarzami turnieju rangi ogólnopolskiej (dwie najlepsze drużyny przejdą do następnej fazy rozgrywek).

- Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki do wspólnego kibicowania naszym chłopakom – mówi Grzegorz Sołtysiak, prezes STS Kospel SP 18/ AS 13 Koszalin. - Dobry doping na pewno im się przyda. Ale warto też przyjść i zobaczyć jak dynamicznie w naszym mieście zaczyna się rozwijać tak piękny sport jakim jest piłka siatkowa, czego efektem jest to, że jesteśmy gospodarzem tak ważnego turnieju. Na razie dzieje się to na poziomie młodzieżowym, ale po pierwsze od czegoś trzeba zacząć i my tę pracę u podstaw prowadzimy już od dłuższego czasu. A po drugie sukces to zawsze sukces i nasi młodzieżowcy naprawdę dokonali wielkiej rzeczy. I co ważnie, nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa – podkreśla prezes Sołtysiak.