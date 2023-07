Kamerynki na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Kolejny koncert za nami [ZDJĘCIA]

W repertuarze koncertu „Z obojem - słodko i żarliwie” muzycy zaprezentowali utwory znanych i mniej znanych kompozytorów, niezapomniane piosenki ze starych polskich filmów, ale i interpretacje współczesnych utworów.

Maciej Śmietański przyznaje, że występowanie na takich otwartych koncertach, w plenerze jest dla muzyków wyzwaniem, bo nie mają kontroli nad dźwiękami otoczenia. Ale ma też wiele zalet.

- To inne doświadczenie dla nas i dla naszej publiczności, to też szansa na dotarcie do nowych słuchaczy, którzy nie chodzą do sal koncertowych.

A już za tydzień w ramach Kamerynek „Harfowe barwy”.

Choć dźwięki harfy kojarzone są z delikatnością, w tym koncercie nie zabraknie muzyki typowo tanecznej. Skoczne polki, tańce latynoamerykańskie i wschodnie przeplatać się będą z muzyką rodem ze słynnych polskich filmów. Wszystkie melodie i rytmy wyczarują Juliusz Wesołowski, na co dzień harfista w orkiestrze Filharmonii Koszalińskiej oraz Carlos Peña Montoya, harfista w orkiestrze Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Pomiędzy utworami obaj harfiści opowiedzą o barwności i wyjątkowości swoich instrumentów oraz wyczarowywanej przez nie muzyki – klasycznej, rozrywkowej, tanecznej…