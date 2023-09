Kara za przewóz odpadów, które miały być odzieżą używaną

- Jeśli mamy do czynienia z przemieszczaniem odpadów, to przewoźnik, wysyłający i ich odbiorca muszą dopełnić określonych obowiązków. Ich niedopełnienie grozi wysokimi karami pieniężnymi. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym wwóz odpadów na terytorium Polski bez wymaganego zezwolenia zagrożony jest sankcją w wysokości do 12 tys. zł. Natomiast na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, WIOŚ nakłada na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł - - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej.

- Oprócz kar pieniężnych oraz grzywien za wykroczenia, za nielegalne przemieszczanie odpadów, grozi również odpowiedzialność karna przewidziana w Kodeksie karnym. Kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.