Śmieci w Koszalinie. Składowisko opon do uprzątnięcia [ZDJĘCIA]

- Ale jest też dobra informacja. Po zgłoszeniu zaśmieconego terenu za pasażem Czerwona Torebka, wzdłuż torów wąskotorowych przy ulicy Połczyńskiej i Wenedów, pracownicy PGK niedawno tam byli i sprzątali. To oczywiście problemu nie rozwiązuje w pełni, bo za chwilę amatorzy picia po chmurką znów tam wrócą i pozostawią po sobie puste butelki, ale dobre i to. Przydałoby się i więcej kontroli ze strony strażników miejskich, i więcej fotopułapek pułapek - słyszymy od jednego z naszych czytelników.

Osobom, które wyrzucają śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych, grozi mandat w wysokości 500 złotych. Jeśli dana osoba nie przyzna się do winy i sprawa trafi do sądu, tu - w razie udowodnienia czynu zabronionego - grozi kara w wysokości 5000 złotych.

- Fotopułapek mamy coraz więcej, wymieniamy też stare urządzenia. Nie zamierzamy z tego rezygnować, wprost przeciwnie. Mamy kilkanaście tego typu urządzeń na terenie miasta. Fotopułapki się sprawdzają, bo nie tylko służą identyfikacji, ale też mają działanie prewencyjne. Ludzie po prostu obawiają się, że zostaną uchwyceni w obiektywie. W miarę naszych ograniczonych możliwości kierujemy patrole tam, gdzie najczęściej dochodzi do wykroczeń związanych z zaśmiecaniem, ale i tak najważniejsza jest zwykła ludzka przyzwoitość i wychowanie. Oraz świadomość ekologiczna. A tego nie da się zmienić u ludzi z dnia na dzień - podsumował Artur Pałgan.

W Koszalinie są odpowiednie miejsca do składowania odpadów, naprawdę nie trzeba ich wyrzucać gdzie popadnie. To tzw. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 5 oraz Na Skwierzynkę 2. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00-13.00. W razie dodatkowych pytań, można dzwonić także pod numer telefonu: 505-062-184 lub 508-373-464. W przypadku odpadów budowlanych powyżej 100 kg można je oddawać odpłatnie w punkcie przy ulicy Władysława IV 149. Odpady budowlane w ilości do 100 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe przyjmowane są w podanych wyżej PSZOK-ach.