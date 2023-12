Kasztanowce z ulicy Zwycięstwa w Koszalinie umrą stojąc

- Niestety, to tak jakby człowiekowi zerwać skórę. Te kasztanowce są w tej chwili bezbronne, każda infekcja grzybowa je po prostu zabije. Wiosną pewnie jeszcze jakieś liście wyjdą, ale korzenie już obumierają, bo nie ma transportu cukru do nich. Strata przyrodnicza jest więc niepowetowana - komentuje to zdarzenie Paweł Kaźmierski, botanik, prowadzący ogród botaniczny w Niegoszczy w gminie Mielno.

- Sprawę zgłosiliśmy już na policję. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - przyznaje Marcin Żełabowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. - Widać, że drzewa zostały okorowane profesjonalnie. Tyle że takie coś robi się na drzewach wyciętych albo przeznaczonych do wycinki, ale nie takich, które mają tu wciąż rosnąć - kręci głową.