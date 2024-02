Kiedy będzie gotowy parking przy szpitalu w Koszalinie? Konkretów brak [ZDJĘCIA]

Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego, wyjaśnia: - Spieszymy, by uspokoić Czytelników - to nieprawda, że na terenie budowy parkingu przy Szpitalu nic się nie dzieje. Tam wciąż trwają prace budowlane, a w związku z tym nie było jeszcze niezbędnych odbiorów obiektu. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie Szpital planuje ogłosić przetarg na prowadzenie parkingu - zdradza. To ile miałoby kosztować korzystanie z parkingu, jeszcze nie wiadomo. - Mamy nadzieję, że uda się to wszystko jak najszybciej przeprowadzić i udostępnić parking dla pacjentów.