Kolebka Solidarności w regionie się sypie. Historyczny zakład w Białogardzie grozi zawaleniem [ZDJĘCIA]

Firma po zmianach systemowych i własnościowych (przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i działało jako Unicon) przeniosła się w inne miejsce. W dawnych pomieszczeniach miało powstać nowoczesne muzeum Solidarności, które upamiętniałoby pierwszy, ważny strajk tamtych czasów. Takie były plany ówczesnych władz miejskich z początku XXI wieku.

Pojawiły się nawet wstępne projekty. Miał tu powstać hotel, w pobliżu miała działać przystań kajakowa, a w środku interaktywne muzeum. To łącznie ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Nic z tego nie wyszło. Obiekt wygląda tragicznie, a miasto Białogard, które wciąż jest właścicielem obiektu, chce go zwrócić do skarbu państwa. Bo dostało go właśnie od państwa w formie darowizny.