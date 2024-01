Kolejna edycja programu teleopieki. Skorzystać może 90 koszalińskich seniorów

- Mieliśmy przypadek pani, która potknęła się w łazience. To było przed weekendem. Gdyby nie to, że za pomocą przycisku SOS wezwała pomoc, to mogło się to skończyć tragicznie, bo wizyty syna spodziewała się dopiero za kilka dni. Drugi przypadek to kobieta, która dostała udaru. Szybka interwencja uratowała jej życie.