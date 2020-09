Kolejny nabór Program Społecznik – Prawie milion złotych na projekty!

– Na Pomorzu Zachodnim chcemy budować otwartą społeczność, społeczeństwo obywatelskie. Dzięki Programowi Społecznik od trzech lat rocznie realizujemy setki wspaniałych inicjatyw – proekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Jesteśmy otwarci na głos młodych ludzi. Czas kwarantanny pokazał, że młodzież chętnie angażuje się w działania społeczne i wolontarystyczne, dodatkowo tworząc różnego rodzaju aplikacje i grupy kontaktowe. Chcemy wzmacniać kompetencje liderskie młodych ludzi, angażować w działania obywatelskie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Program Społecznik, podobnie jak wcześniej, realizowany jest w podziale na pięć subregionów, tak by środki mogły trafić do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego. W tym rozdaniu jednak na wybór części projektów będzie miała wpływ Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Pełnić będzie funkcję „głosu doradczego”.

Społeczniczki i Społecznicy, w ogłaszanym w sierpniu naborze, będą mogli starać się o środki z pierwszego filaru, a więc mikrodotacje (dofinansowanie do 4 tys. zł). Łącznie na ten cel Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował 900 tys. zł, w tym ponad 10% tej kwoty zostanie przeznaczone na działania „młodzieżowe”.

RMWZ działa przy Sekretariacie ds. Młodzieży WZ, jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez marszałka. W skład obecnej kadencji wchodzi 21 kobiet i 19 mężczyzn, którzy reprezentują młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady miast i gmin oraz organizacje działające na rzecz młodzieży, takie jak samorządy uczniowskie i organizacje akademickie. Młodzież zarekomenduje do dofinansowania po 5 projektów z każdego subregionu (wcześniej projekty pod względem formalnym i merytorycznym oceni komisja konkursowa).

Rada szczególnie zwracać będzie uwagę na działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Dotyczyć to będzie takich obszarów jak: nowe technologie i innowacje, polityka klimatyczna, walka z wykluczeniem społecznym czy aktywności obywatelskie.

O środki z Programu Społecznik, podobnie jak przy wcześniejszych naborach, mogą ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również współpracujące z nimi grupy nieformalne. Nabór do potrwa od 19 do 30 sierpnia 2020 r. Wyniki z tego rozstrzygnięcia zostaną ogłoszone w połowie września. Społecznicy będą mogli ubiegać się o mikrodotacje na pomysły realizowane od 23 września 2020 r. do 6 grudnia 2020 r.