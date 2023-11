Koncert świąteczny w KBP. Dajcie się wprowadzić w bożonarodzeniowy nastrój

Zespół został założony kilka miesięcy temu z pasji do muzyki i radości wspólnego koncertowania. Trzon zespołu stanowią profesjonalni muzycy będący równocześnie koszalińskimi pedagogami: skrzypaczka filharmoniczna - Izabella Berberian, pianistka - Magdalena Bortnowska oraz śpiewaczka Lucyna Górska. Do współpracy zapraszają młodych, utalentowanych muzyków. Przygotowując świąteczny koncert kolędowy zaprosiły do wspólnego muzykowania młodą flecistkę, kompozytorkę oraz aranżerkę - Zuzannę Konopkę.

W repertuarze znajdą się najpiękniejsze kolędy i pastorałki polskie i zagraniczne czy utwory o lirycznym nastroju. Będzie też możliwość wspólnego muzykowania.

8 grudnia o godz. 17.00 w sali kinowej KBP przy placu Polonii 1. Wstęp wolny.