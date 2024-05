Kończy się czas na skorzystanie z bezpłatnych badań programu 40 plus Joanna Boroń

Celem programu jest wczesne wykrycie chorób układu krążenia oraz nowotworowych, które należą do najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów Polaków archiwum

Tylko do końca czerwca można skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka 40 Plus, który adresowany jest do kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 40 rok życia. Do tej pory w naszym województwie wykonano w ramach programu ponad 138 tys. badań.