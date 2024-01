Koniec procesu w Koszalinie, w którym dwie osoby są oskarżane o zlecenie zabójstwa policjanta

Przypomnijmy, akt oskarżenia wobec dwóch 40-latków z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego został skierowany do sądu w czerwcu 2021 roku. Zarzuca się im nakłanianie innej osoby do zabicia policjanta, który miał „zbyt mocno węszyć” wokół jednego z nich. Oskarżeni nie przyznają się do przestępstwa. Sprawa wyszła na jaw, gdy Centralne Biuro Śledcze Policji rozbijało działającą w województwie zachodniopomorskim grupę zajmującą się handlem narkotykami.

Głównym świadkiem oskarżenia jest Piotr J, który twierdzi, że dostał zlecenie od oskarżonych na zastrzelenie policjanta. Świadek jest osobą osadzoną, odbywa karę pozbawienia wolności do 2027 roku.

W środę w SO w Koszalinie zeznawali ostatni dwaj świadkowie. Obaj twierdzili, że słyszeli, że Piotr J. ma pomawiać oskarżonych, by uzyskać za to przywileje w więzieniu i skrócenie kary. Wobec ich zeznań obrońcy jednego z oskarżonych złożyli kolejne wnioski dowodowe, m.in. o powołanie kolejnego biegłego z zakresu psychologii i ustalenie pewnych stwierdzeń, które były zeznawane w toku przesłuchania świadków.