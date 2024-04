Sprawa przywłaszczenia 577 tys. zł z kasy zapomogowo-pożyczkowej Sądu Okręgowego w Koszalinie. Apelacją zajmie się sąd w Gdańsku

Wyrok zakwestionowały obie strony procesu, oskarżyciel oraz obrona głównej oskarżonej.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie domagała się uznania wszystkich oskarżonych za winne popełnienia zarzucanych im czynów. Dla Jolanty P. wniosła o karę 6 lat pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodu księgowej na 3 lata, dla Bożeny U. i Władysławy S. chciała 2 lat więzienia. Wszystkie oskarżone solidarnie miałyby naprawić wyrządzoną szkodę w całości.

Obrońcy poszczególnych oskarżonych wnosili o ich uniewinnienie.

Oprócz przywłaszczenia pieniędzy prokuratura w akcie oskarżenia zarzuciła Jolancie P. wytwarzanie dokumentów pozwalających jej na dysponowanie pieniędzmi z kasy zapomogowo-pożyczkowej, fałszowanie wyciągów bankowych i dokumentacji księgowej oraz złamanie ustawy o rachunkowości poprzez nieprowadzenie sprawozdań finansowych. Bożenie U. i Władysławie S. zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu z Jolantą P. przy przywłaszczeniu pieniędzy wpłacanych do kasy przez pracowników sądu i podległych mu jednostek. W ocenie prokuratury, to one powinny sprawować nadzór nad finansami kasy. Ponadto, po upływie trzyletniej kadencji zarządu kasy, nie miały umocowania prawnego do zasiadania w niej. Nowych wyborów do zarządu kasy nie przeprowadzano.