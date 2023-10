Kontrola autokaru wycieczkowego w Koszalinie. Pojazd nie mógł wyruszyć przez niesprawne oświetlenie

Policjanci z Koszalina przyjmują coraz więcej zgłoszeń dotyczących kontroli autobusów wycieczkowych. Funkcjonariusze sprawdzają wtedy stan techniczny pojazdu, obowiązkowe wyposażenie oraz wymagane przepisami dokumenty. Poza tym, za każdym razem badany jest stan trzeźwości kierowcy, który wyrusza w trasę.

W weekend taka kontrola została przeprowadzona w Koszalinie przy ulicy Jedności, gdzie z miejsca zbiórki grupa dzieci miała wyjechać na wycieczkę. Policjanci poddali badaniu kierowcę i autokar. Mężczyzna był trzeźwy, a jego dokumenty nie budziły zastrzeżeń.

Zastrzeżenia pojawiły się jednak podczas kontroli pojazdu. Niesprawne było oświetlenie w autokarze. Kierowca nie mógł usunąć tej usterki na miejscu. Autokar nie został dopuszczony do dalszej jazdy, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Podstawiony przez przewoźnika drugi autokar był sprawny i wyruszył z dziećmi w podróż.

Policja przypomina o możliwości przeprowadzenia kontroli autokarów. W tym celu, zanim dzieci wsiądą do autobusu, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 47 78 41-374 w godzinach od 7:30 do 15:30 na co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym terminem wycieczki.