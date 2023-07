Kosmetologia Estetyczna Marzena Domazer - Gdzie praca staje się pasją

- Markę osobistą, swój własny Gabinet Kosmetologii tworzę od 6 marca 2022 roku – mówi Marzena Domazer. Jak podkreśla, do zawodu kosmetologa podchodzi w kreatywny sposób. - Tworzę własne dzieło na największym organie naszego ciała, jakim jest skóra. Wiele czasu poświęcam na wyszukiwaniu najnowszych badań, osiągnięć medycznych oraz technologii. Analizuję ludzkie potrzeby oraz poszukuję rozwiązań przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi – mówi.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku kosmetologia, specjalizacja kosmetologia bioestetyczna. Jestem członkiem stowarzyszenia International Associaton of Mesotherapy (IAM) - Międzynarodowego Stowarzyszenia Mezoterapii, które powstało, aby zrzeszać wybitnych specjalistów w dziedzinie medycyny estetycznej z całego świata. Ma 11 letnie doświadczenie w kosmetologii oraz medycynie estetycznej, które zdobywała w renomowanych klinikach, pracując z wybitnymi specjalistami. Specjalizuje się w dobieraniu skutecznych, indywidualnych terapii skóry twarzy oraz ciała.

- Praca jest moją pasją, dlatego swoją wiedzę staram się cały czas poszerzać w rozmaity sposób, między innymi uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach praktycznych. Wierzę, że moja zdolność doskonalenia przy wykorzystaniu już istniejących pomysłów może pozytywnie wpłynąć na moich Klientów oraz otaczający mnie Świat – mówi Marzena Domazer.

W ofercie gabinetu widnieje wiele zabiegów upiększających, pielęgnacyjnych z zakresu kosmetologii estetycznej. Właścicielka firmy posiada 5 urządzeń medycznych i cały czas poszerza ofertę zabiegową.

- Moim hitem zabiegowym jest zabieg prosto z Francji, który intensywnie przebudowuje, głęboko nawilża, ale także redukuje przebarwienia i blizny na skórze. Zabieg wykorzystuje intensywne drganie, peeling mechaniczny, działania bliskiej podczerwieni oraz skupia się na wprowadzaniu trzech różnych cząsteczek kwasu hialuronowego w sposób mało inwazyjny – tłumaczy właścicielka gabinetu.

Często klienci decydują się na zabieg oczyszczania wodorowego twarzy z pielęgnacją, kwasami, oraz na zabiegi z zastosowaniem mezoterapii igłowej oraz mikroigłowej najbardziej innowacyjnym urządzeniem medycznym z zastosowaniem pielęgnacji MG Collection od Revisage.

- W gabinecie posiadam alternatywę dla każdego, kto myśli o plastyce, korekcji powiek górnych, jest to zabieg plazmą IQ, który ma na celu napięcie skóry okolicy oczu – dodaje pani Marzena.

Nowością w Gabinecie jest nowoczesny laser medyczny, którym zamyka się naczynia krwionośne, niweluje rumień naczyniowy, wspomaga leczenie trądziku różowatego, trądziku pospolitego, koryguje blizny pozapalne oraz pourazowe, pooperacyjne. - Laserem tym wykonuje zabieg endoliftingu 4D zwalczając największe oznaki starzenia się skóry (redukcja przebarwień, poprawa elastyczności, zagęszczenie skóry). Kolejnymi możliwościami lasera są: leczenie łysienia, leczenie chrapania, poprawa kondycji oczu oraz poprawa napięcia ust bez ich wypełniania – mówi.

Do swojego Gabinetu zaprasza osoby, które oczekują czegoś więcej niż pielęgnacji skóry – holistycznego podejścia. Ze mną możesz więcej – mówi swoim Klientom Marzena Domazer i jak dodaje, jest dla każdej osoby, która potrzebuje m.in. zabiegów oczyszczania skóry, poprawy kolorytu skóry, pozbycia się zmian związanych z trądzikiem pospolitym, redukcji blizn i rozstępów, usunięcia naczyń, rumienia, poprawy nawilżenia skóry, wygładzenia skóry, zagęszczenie skóry, liftingu, korekcji zmarszczek, zmiany kształtu ust czy poprawy nawilżenia ust.

Specjalistka pracuje wyłącznie na produktach bezpiecznych, przebadanych, certyfikowanych. - Współpracuję z lekarzem medycyny estetycznej, dietetyczką oraz wizażystką. Klienci doceniają sposób przekazywania wiedzy oraz dokładność wykonywanych usług – mówi.

Jak dodaje, lubi sama podnosić sobie poprzeczkę, a rozwój to coś, co nakręca ją do dalszej samorealizacji. – To jest niesamowicie przyjemne! Czuję wewnętrzną potrzebę rozwoju, a moim paliwem są zadowoleni klienci i ich oczekiwania – podsumowuje.