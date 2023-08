Kosmiczna wystawa w koszalińskim Forum [ZDJĘCIA, WIDEO]

"Misja po Układzie Słonecznym" to projekt dla całej rodziny. Jest w pełni multimedialny, bo obiekty mają specjalne oświetlenie, temperaturę, czy ciśnienie. Po eksponatach o średnicy od 3 do 5 metrów oprowadzają przewodnicy. Wśród nich zaś są popularyzatorzy nauk ścisłych, naukowcy i pasjonaci współpracujący ze Stowarzyszeniem Polaris - OPP. Wystawa prezentowana jest na obu poziomach centrum handlowego, a zwiedzanie odbywa się w grupach 8-10 osobowych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 12.00 do 20.00.

- To wystawa efektowna i jedyna w swoim rodzaju - powiedziała nam Urszula Lipińska, dyrektor Centrum Handlowego Forum Koszalin. - Chcemy, by te atrakcje zainteresowały naszych klientów. Do do tego bardzo ważny jest dla nas walor edukacyjny. Do planet oraz do słońca możemy wejść, można poznać szczegóły dotyczące ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. W środku mamy podmuchy wiatru, deszcz diamentów, czy różne sensacje temperaturowe. Ogromna ilość wiedzy i wrażeń czekają na odwiedzających - dodała. - Wystarczy przyjść do naszego centrum, wziąć udział w bardzo prostym quizie, który daje nam pierwszeństwo wzięcia udziału. Nie trzeba nic instalować, nigdzie się zapisywać. Wystawa jest darmowa i potrwa do 10 września - podsumowała Urszula Lipińska.