Posadź drzewko, pozbądź się makulatury. Zapraszamy na akcję "Drzewko za surowce wtórne" w Koszalinie

Akcja "Drzewko za surowce wtórne" 2024

Wspólnie z Forum Koszalin zapraszamy do naszej ekologicznej akcji, oddaj nam 2 kilogramy makulatury i zamień je na sadzonki drzew. Będziesz mógł je zasadzić w dowolnym miejscu - w swoim ogrodzie, na balkonie lub nawet w miejskich parkach. Twoje drzewko nie tylko ozdobi przestrzeń, ale także przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zachowania bioróżnorodności.

Oddając makulaturę, podejmujesz aktywny krok w kierunku ochrony naszej planety. Papier jest materiałem, którego produkcja wiąże się z wycinką drzew, a recykling pozwala ograniczyć tę potrzebę. Dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy aktywnie uczestniczyli w recyklingu papieru, dbając tym samym o nasze lasy i środowisko naturalne.

- Forum Koszalin mocno wspiera wszelkie działania proekologiczne i bardzo chętnie bierzemy udział w takich inicjatywach. Aspekt edukacyjny także ma tutaj ogromne znaczenie. - mówi Urszula Lipińska - dyrektor Forum Koszalin. - My nie tylko propagujemy akcje ekologiczne ale dzięki działaniu na wielu obszarach, takich jak: promowanie poruszania się rowerem, zamiana karty podarunkowej z plastikowej na zrobioną z kartonu czy stworzeniem domków dla pszczół, czynnie uczestniczymy w ochronie środowiska.

Wy oddajecie nam niepotrzebną makulaturę - my w zamian rozdajemy sadzonki drzewek, które możecie posadzić chociażby we własnych ogródkach. W ten sposób każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.

Drzewko za surowce wtórne 2024 - tu nas znajdziecie

SOBOTA, 20 kwietnia

godz. 9:30-15:30

Główne wejście FORUM Koszalin