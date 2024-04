Drzewko za surowce wtórne w Kołobrzegu. Przynieś makulaturę i odbierz sadzonkę

Czy wiesz, że zaledwie jedna tona papieru z recyclingu może uratować aż 17 drzew? To niesamowite, prawda? Dlatego właśnie segregacja i recycling są tak ważne dla naszej planety! Chcesz być częścią tego pozytywnego ruchu? Dołącz do naszej akcji "Drzewko za surowce wtórne" w Kołobrzegu! Oddaj nam 2 kilogramy makulatury i zamień je na sadzonki drzew.

Wy oddajecie nam niepotrzebną makulaturę - my w zamian rozdajemy sadzonki drzewek, które możecie posadzić chociażby we własnych ogródkach. W ten sposób każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.