Kospel Gwardia Koszalin druga w memoriale [ZDJĘCIA]

- Cieszy, że mogliśmy zmierzyć się z mocnymi ekipami. Zespoły z Ligi Centralnej zawiesiły nam wysoko poprzeczkę. Udało się wygrać po bardzo zaciętym meczu z ekipą z Żukowa. W finale Pogoń była poza naszym zasięgiem. Na pewno były to wartościowe gry, z których możemy wychwycić sporo niuansów. To dobry materiał do pracy w kolejnych tygodniach - ocenił trener Gwardii, Piotr Stasiuk.