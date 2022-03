Koszalin dla pokoju, czyli serce w barwach Ukrainy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Spontaniczną akcję wsparcia pod hasłem "Koszalin dla pokoju" zorganizowały nasze lokalne stowarzyszenia — Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Koszalinie, Majsternia Koszalin, Fundacja „Zdążyć z Miłością” oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy W Koszalinie.

- Happening został zorganizowany bardzo spontanicznie, dosłownie w kilkanaście godzin - powiedziała nam Dagmara Jaśkiewicz z fundacji "Zdążyć z Miłością". - Poczuliśmy, że czas się znowu spotkać, wesprzeć nawzajem, zorientować się, co jest teraz potrzebne. Chcieliśmy też zaprosić gości z Ukrainy, żeby poczuli, że to miasto jest dla nich i my dla nich jesteśmy.

Podczas spotkania przed koszalińskim ratuszem Sofija, dziewczynka z Ukrainy, wykonała a capella hymn Ukrainy. Wiele osób obecnych na placu z trudem kryło wzruszenie.

- Sława Ukrainie! Sława Koszalinowi! - zabrzmiał okrzyk z tłumu.