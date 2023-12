Koszalin pamięta o bohaterach. Powstańcy Wielkopolscy uhonorowani [ZDJĘCIA]

Wybór Pomorza, wtedy „dzikiego zachodu”, był oczywisty. Tu dopiero tworzyło się państwo polskie i dlatego łatwiej było się ukryć.

W Koszalinie udało im się przetrwać, bo nie byli tak naiwni jak ci, którzy w liczbie kilkuset przyjechali do Szczecina. - Ta grupa dała się przekonać jednemu z komunistycznych działaczy, że założenie koła powstańców wielkopolskich przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (organizacja kombatancka do 1989 roku podporządkowana PZPR) zapewni im bezpieczeństwo - opowiada nam Lindecki. - Gdy okazało się, że to pułapka bezpieki, duża część z nich (musieli wcześniej podać personalia - od aut.) w ciągu kilkunastu godzin wyjechała z Pomorza - kończy. Tego błędu „koszalińscy” powstańcy nie popełnili.