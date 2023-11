Koszalińska Nagroda Gospodarcza "Kompas Biznesu". Znamy zwycięzców pierwszej edycji

Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji Koszalińskiej Nagrody Gospodarczej „Kompas Biznesu”. To nowa nagroda, którą ustanowił koszaliński oddział Północnej Izby Gospodarczej, zrzeszający ponad dwustu lokalnych przedsiębiorców.

Andrzej Mielcarek, prezes oddziału PIG, tak mówi o „Kompasie Biznesu”, podczas sobotniej gali mówił: - Odłożonym w czasie skutkiem pandemii stało się przerwanie ciągłości tradycyjnych nagród biznesowych w Koszalinie. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę, bo uważamy, że takie wyróżnienia są potrzebne. Służą one docenieniu wysiłku firm i ich osiągnięć, ale przede wszystkim promują przedsiębiorczość. Liczymy na to, że „Kompas” wejdzie na stałe do kalendarza ważnych koszalińskich wydarzeń i z edycji na edycję będzie utrwalał swój prestiżowy charakter. W naszym mieście działa mnóstwo przedsiębiorstw, w znakomitej większości małych i średnich, które mają się czym pochwalić. Większość koszalinian nie wie, jakie sukcesu odnoszą one nie tylko w skali kraju, ale i na świecie. Chcemy, żeby konkurs wydobywał z cienia takie perełki. Do kogo trafił nagrody? Kategoria I - „Firma Roku 2023 – mikro i małe przedsiębiorstwa” (do 50 zatrudnionych)

Nagroda: Janex sp. z o.o.

Janex jest lokalną, rodzinną firmą powołaną do życia w 1989 roku. Od początku swego istnienia specjalizuje się w hurtowym handlu materiałami elektrycznymi, jednocześnie zdobywając coraz mocniejszą pozycję w branży oświetleniowej. Prowadzi stacjonarne salony oświetlenia w Koszalinie i Kołobrzegu, jednak największe obroty wypracowuje w handlu internetowym. Oferuje lampy, osprzęt i okablowanie renomowanych marek. Od 2007 roku konsekwentnie rozbudowuje bazę magazynową, przez co gwarantuje klientom niemal natychmiastową dostępność tysięcy produktów.

Wyróżnienia: Q4C (Quality 4 Containers) Łukasz Prorok

Młoda firma specjalizująca się w produkcji kontenerów magazynowych, mieszkalnych i biurowych, na które stale rośnie zapotrzebowanie w kraju i za granicą. To kolejny biznes państwa Adriany i Łukasza Proroków, którzy działają również w branży turystycznej i budowlanej.

Monolith Group sp. z o.o.

„Dobre pomysły zamieniamy w działanie, kreując nowe biznesy” – tak brzmi przesłanie tej koszalińskiej firmy, która od niemal 20 lat przeżywa nieustanną metamorfozę. U początków Monolithu był alpinizm przemysłowy, czyli specjalistyczne roboty na wysokościach. Później pojawił się handel internetowy, a po nim zaawansowana technologicznie obróbka metali. Jak zapewniają właściciele Monolith Group, ostatniego słowa w biznesie jeszcze nie powiedzieli. Kategoria II „Firma Roku 2023 – średnie i duże przedsiębiorstwa” (od 51 zatrudnionych)

Nagroda: E.Link sp. z o.o.

E.Link istnieje od sześciu lat. Jest producentem okien i drzwi z PCV, zwiększającym z roku na rok obroty, co zostało dostrzeżone przez tygodnik „Puls Biznesu” i magazyn „Forbes” w ich prestiżowych ogólnopolskich rankingach gospodarczych. Firma dynamicznie się rozwija, inwestuje w nowoczesne maszyny, zatrudnia coraz więcej osób. Co bardzo ważne – potrafi dzielić się owocami swego sukcesu. Wspiera wartościowe inicjatywy lokalne, sponsorując przedsięwzięcia charytatywne, kulturalne i sportowe. Od tego sezonu jest sponsorem tytularnym drużyny piłkarzy ręcznych Gwardii Koszalin, która występuje obecnie w rozgrywkach I ligi jako klub E.Link Gwardia Koszalin z realnymi szansami awansu do ligi centralnej.

Kategoria III „Firma Rodzinna Roku 2023”

Nagroda: ELWI sp. z o.o. sp.k.

Spółka ELWI to rodzinna, a jednocześnie nowocześnie i dynamicznie rozwijająca się firma utworzona w 1994 roku. Początkowo ELWI było zakładem zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych, jednak w 2000 roku całkowicie zmieniło profil swojej działalności i od tego momentu funkcjonuje w branży meblarskiej jako hurtownia materiałów i specjalistycznych akcesoriów. Nawiązując współpracę z jednym ze światowych liderów produkcji płyt i wyrobów drewnopochodnych – firmą Pfleiderer - stało się jej jedynym autoryzowanym przedstawicielem w Koszalinie i regionie koszalińskim. Spółka jest przykładem pomyślnie przeprowadzonej sukcesji. Obecnie zarządza nią drugie pokolenie właścicieli.

Kategoria IV „Gospodarczy Ambasador Regionu”

Nagroda: BUGLO Play sp. z o.o.

BUGLO jest światowym liderem wśród producentów placów zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznych. Za swoją misję uznaje tworzenie urządzeń, które inspirując do zabawy, przynoszą korzyści dla zdrowia, rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Projektanci BUGLO wyznaczają nowe trendy w branży, ciągle poszerzając ofertę firmy o nowe, unikalne produkty. Dzięki doświadczeniu konstruktorów, produkty BUGLO są bezpieczne, trwałe i cieszą się uznaniem wśród klientów na całym świecie. W roku ubiegłym firma za darmo wybudowała na tzw. terenach podożynkowych plac zabaw dostępny dla najmłodszych mieszkańców Koszalina. Jest to najnowocześniejszy i najbardziej spektakularny tego typu obiekt w naszym mieście. Obecnie zajmuje on powierzchnię 700 metrów kwadratowych, natomiast docelowo plac będzie liczył aż 4000 metrów kwadratowych.

Kategoria V „Społeczne zaangażowanie biznesu”

Nagroda: Pracownia Fryzjerska Monika Duda

Kapituła doceniła szczególnie zaangażowanie Moniki Dudy w rozmaite przedsięwzięcia charytatywne. Można powiedzieć, że właścicielka firmy nigdy nie odmawia pomocy. Biorąc pod uwagę charakter i wielkość firmy, skala tej pomocy jest imponująca. Dochodzi do tego efekt konsolidowania lokalnej społeczności wokół wspólnych celów i pobudzania pozytywnej energii innych osób. Wyróżnienia:

Monolith Group sp. z o.o. (o spółce pisaliśmy wcześniej w kontekście biznesu; firma angażuje się również w szereg działań promujących społeczną aktywność – sponsoruje m.in. koszalińską edycję inicjatywy TEDx) oraz Manufaktura Sukcesu Iryna Januszek

To osobowość pani Iryny Januszek, jej pracowitość, rzetelność, gotowość niesienia pomocy innym decyduje o szacunku, którym cieszy się ona w lokalnym środowisku. - Jesteśmy przekonani, że nigdy nie zostanie zapomniany osobisty wysiłek pani Iryny w pierwszych tygodniach wojny Rosji przeciw Ukrainie, kiedy stała się ona koordynatorką wielu działań pomocowych. Obecnie jej Manufaktura Sukcesu pozwala odnaleźć się setkom Ukrainek i Ukraińców w nowej, trudnej dla nich rzeczywistości, gdyż znajomość języka polskiego staje się dla nich kluczem do samodzielności - argumentują jurorzy.

Kategoria VI „Osobowość biznesu – lider i kreator”

Nagroda: Krudo Nieruchomości Magdalena Borzyszkowska

Pani Magdalena przez wiele lat z doskonałym skutkiem budowała swoją markę osobistą jako menedżerka kilku instytucji finansowych. Pomimo możliwości kontynuowania kariery w korporacjach finansowych odważyła się uruchomić własną działalność gospodarczą, która związana jest z nieruchomościami. Pani Magdalena, wsparta zbudowanym przez siebie zespołem współpracowników, konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku, nieustająco budując zaufanie do siebie i marki KRUDO. Grand Prix 2023

Nagroda: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER sp. z o.o.

Stwierdzenie, że PB KUNCER jest liderem wśród firm deweloperskich w Koszalinie – jak najbardziej prawdziwe – brzmi jednak banalnie i nie wyczerpuje charakterystyki tego przedsiębiorstwa. Jego historia jest przykładem sukcesu zbudowanego ciężką, konsekwentną pracą założyciela - pana Krzysztofa Kuncera i jego współpracowników. Jest to sukces przynoszący rozmaite korzyści również w skali społecznej. Kolejne osiedla mieszkaniowe budowane przez firmę KUNCER zmieniają krajobraz Koszalina, wprowadzając ład i wysokiej próby architekturę w miejsca wcześniej zaniedbane. Wystarczy tu wspomnieć Osiedle Cypryjskie będące częścią Osiedla Unii Europejskiej, Osiedle Franciszkańska czy najnowsze Osiedle Zwycięstwa zmieniające oblicze Rokosowa. Każde z nich jest estetycznie spójne, przemyślane w każdym szczególe. Każde oferuje od razu - oprócz mieszkań - zagospodarowaną przestrzeń, czyli drogi, chodniki, oświetlenie terenu, miejsca parkingowe i postojowe, place zabaw dla dzieci oraz osiedlową zieleń. Wszystko to powoduje, że PB KUNCER należy do najsilniejszych koszalińskich marek. Warto przy tym podkreślić, że prezes Krzysztof Kuncer wspiera dyskretnie, nie szukając rozgłosu, wiele wartościowych przedsięwzięć charytatywnych i społecznych w naszym mieście.

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej