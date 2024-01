Omijanie zakazu handlu daje się ludziom we znaki. Hałas, bałagan i nierzadko awantury od rana Jakub Roszkowski Przemysław Szymańczyk

Stokrotka przy ul. Wańkowicza jest otwarta nie tylko w dni powszednie - w niedziele także Radosław Brzostek

Hałas, bałagan i nierzadko awantury od rana do wieczora towarzyszą mieszkańcom niektórych koszalińskich osiedli. Powód? Uciążliwe sąsiedztwo sklepów, które są czynne we wszystkie niedziele i święta. Oburzeni mieszkańcy mają dość i pytają, jak to możliwe, że niektóre sieci handlowe nie przestrzegają prawa i pozostają bezkarne.