Mandat radnego ze Szczecinka do wygaszenia? Wybory do powtórki? Jest protest wyborczy

Adam Mrówka, pełnomocnik komitetu wyborczego Jerzego Hardie-Douglasa, kandydata na burmistrza Szczecinka, w środę (17 kwietnia) za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Szczecinku złożył w środę (17 kwietnia) protest wyborczy do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Chodzi o to czy wybór na radnego-elekta miejskiego Macieja Makselona z ramienia Koalicji Obywatelskiej odbył się zgodnie z prawem – czy miał on prawo wybieralności. Przepisy kodeksy wyborczego stanowią bowiem, że radny danej gminy musi być jej mieszkańcem. I liczy się tu fakt faktycznego zamieszkiwania, a nie tylko meldunek.

Złożeniu protestu towarzyszyła konferencja prasowa komitetu wyborczego Jerzego Hardie-Douglasa, który poinformował także, że złożone zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę sporządzającą listę wyborczą. Wybory samorządowe to ma być święto demokracji, a nie święto kombinatorów – mówił kandydat na burmistrza. - Osoby sporządzające listę KO doskonale wiedzieli, że Maciej Makselon nie jest mieszkańcem Szczecinka, a Radacza. I powinni się z tego wytłumaczyć, a jeżeli zostanie im udowodniona wina to powinny ponieść tego konsekwencje.

Maciej Makselon to obecny zastępca burmistrza Szczecinka Daniela Raka, który wciąż walczy z Jerzym Hardie-Douglasem o to stanowisko w II turze wyborów burmistrzowskich (ta odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia). W 21-osobowej Radzie Miasta na tę chwilę KO ma 10 radnych, komitet Jerzego Hardie-Dougalsa 6, Porozumienie Samorządowe trzy, a Przyjazny Szczecinek i Razem dla Szczecinka po jednym. Sytuacja jest więc zagmatwana, żadne ugrupowanie nie ma bowiem większości.

Co teraz? Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie protestu, choć jest to termin instrukcyjny i sąd nie jest zobowiązany go dotrzymać. Ale z uwagi na materię – wszak kadencja nowego samorządu zaczyna się z początkiem maja – należy się spodziewać szybkich decyzji. Od postanowienia sądu przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego, który ma także 30 dni na rozstrzygnięcie sprawy.

Sędziowie będą teraz musieli ustalić fakty, gdzie faktycznie zamieszkuje kandydat. Oraz czy może to być podstawą o stwierdzenia nieważności wyboru radnego (wtedy za Macieja Makselona wejdzie kolejny z listy Szymon Kiedel). A być może także unieważnienia i powtórzenia wyborów w całym okręgu nr 3 do szczecineckiej Rady Miasta i ich powtórzenia. Sąd musi rozważyć, jaki bowiem ewentualny brak prawa wybieralności miał wpływ na wynik wyborów w tym okręgu, bo zapewne głosy by się inaczej rozłożyły. Przypomnijmy, że na Macieja Makelona głosowało 333 osób z 1025, jakie padły na KO w tym okręgu. Po dwa mandaty zdobyła w nim KO i komitet JHD oraz jeden Przyjazny Szczecinek.