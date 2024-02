Koszalińska policja podsumowała rok 2023: interwencje, kradzieże, bójki [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze koszalińskiej policji w ubiegłym roku przeprowadzili 20 504 interwencji, w tym 536 domowych, w trakcie których założono 145 Niebieskich Kart oraz wydano 21 nakazów natychmiastowego opuszczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie wspólnie zajmowanego mieszkania. Komenda wszczęła 3036 postępowań przygotowawczych, w tym 192 dotyczących kradzieży z włamaniem, 401 postępowań dotyczących kradzieży, wszczęto 19 kradzieży pojazdów, 12 postępowań zgłoszonych rozbojów, 12 bójek oraz 43 postępowania w związku z uszczerbkiem na zdrowiu.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie ujawnił 9877 sprawców wykroczeń, skierowano 1091 wniosków o ukaranie, zatrzymano 1395 dowodów rejestracyjnych oraz zatrzymano 304 osobom uprawnienia do kierowania pojazdem za rażące naruszenie przepisów, w tym 70 za jazdę z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym.

Komendant insp. Krzysztof Sieląg, podkreślił, że działania procesowe i operacyjne pozwoliły na osiągnięcie rezultatów w postaci zatrzymań realizowanych przez policjantów z Wydziału ds. Przestępstw Gospodarczych, osób, które posiadały oraz wprowadzały do obiegu tytoń i alkohol bez polskich znaków akcyzy oraz przedmioty bezprawnie oznakowane zastrzeżonymi znakami towarowymi. W roku 2023 policjanci z Wydziału PG ujawnili punkty, w których oferowano do sprzedaży podrobione produkty. Efektem prowadzonych działań było zabezpieczenie 2866 sztuk odzieży oraz galanterii oznakowanych nieprawnie logotypami wiodących marek. Wartość podrobionych przedmiotów to ponad 280 tysięcy zł.