21. Środkowopomorskie Targi Pracy w Koszalinie za nami. Ogromne zainteresowanie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Chętnych do podjęcia pracy wśród uczestników targów szukała też koszalińska Komenda Policji. Jak zdradziła Izabela Sreberska, oficer prasowy komendy, policja ma braki kadrowe, w koszalińskiej komendzie na chętnych czeka 13 etatów.

- Korzystamy z każdej okazji, by dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych, targi to świetna okazja, by porozmawiać z młodymi ludźmi, by przedstawić im zalety pracy u nas.