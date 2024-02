Targi Edu Day w Koszalinie: maturzyści wybierali swoją ścieżkę kariery [ZDJĘCIA]

Zainteresowanie targami było duże. Dla młodych ludzi udział w takim wydarzeniu to świetna okazja, by poznać ofertę edukacyjną nie tylko naszych lokalnych szkół wyższych. Osobisty kontakt z wykładowcami i studentami to największe zalety udziału w tego typu targach.

To była edycja rekordowa. Swoje stoiska przygotowali Politechnika Koszalińska, PWSZ w Koszalinie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Mapa Akademicka, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Morska w Szczecinie, Nsure.com, windhunter academy - training and study camp, CKU - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica, Młodzieżowe Centrum Kariery, WCR Koszalin, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Cosinus Koszalin, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Politechnika Gdańska, Oświata Lingwista, Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, TEB Edukacja Koszalin, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych.