Koszaliński park w zimowej szacie. Biało i pięknie! [ZDJĘCIA] Dawid Jaśkiewicz

Czy to już? Czy do Koszalina na dobre zawitała zima? Dzieci zapewne mają nadzieję, że tak, że to już. Dorośli... No cóż, z tą radością różnie bywa. Dziś w mieście sypnęło śniegiem, a koszaliński park w takiej szacie wygląda pięknie.