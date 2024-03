Koszaliński Plastyk: konkursy, dzień otwarty i budowa galerii

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie jest jedną z 54 szkół artystycznych w Polsce. Do Plastyka uczęszcza 180 uczniów. Placówka nie podlega koszalińskiemu Wydziałowi Edukacji a bezpośrednio ministerstwu w Warszawie. Centrum Edukacji Artystycznej sprawuje nad szkołą nadzór pedagogiczny. - Wielu z naszych absolwentów robi kariery w kraju, realizując się w świecie filmu, sztuki czy fotografii - mówi nam Łukasz Drożdżal, dyrektor placówki. - Wystarczy wspomnieć uczennice, które pracowały przy filmie "Chłopi", Kaję Wasilewską i Julię Jarosz. To z naszej szkoły wywodzi się ceniona scenografka Małgorzata Zelek. Julia Sobierajska, specjalizująca się w rzeźbie, teraz działa w Gdańsku , ale o Koszalinie nie zapomina i chce poprowadzić warsztaty dla naszych uczniów. To miłe, zwłaszcza w kontekście tego, że w 2025 roku będziemy obchodzić 50-lecie naszej szkoły. I z tej okazji planujemy sporo atrakcji i wydarzeń, z udziałem zarówno byłych, jak i obecnych uczniów - dodaje dyrektor.

W 2025 roku, w ramach obchodów 50-lecia i roku patrona szkoły, Władysława Hasiora, odbędzie się między innymi 17. Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych czy wystawa prac absolwentów czy wystawa prac dyplomowych.

Okazale wyglądają plany na przyszłość, bowiem w 2027 roku ma nastąpić otwarcie nowoczesnej galerii przy szkole - kompleksowego obiektu z miejscem na wystawę i przechowywanie prac. Projekt i budowę sfinansować ma Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koszty inwestycji nie są jeszcze znane, ale w tym roku ma powstać projekt budowlany.

Co czeka szkołę w najbliższym czasie? - Uczniowie klas czwartych przygotowuję się do ogólnopolskiego konkursu szkół plastycznych. Pięć osób z naszej szkoły dostało się do etapu makroregionalnego. Uczniowie klas piątych szykują się zaś do obrony prac dyplomowych, do czego dojdzie jeszcze przed maturami - zaznaczył Łukasz Drożdżal. Niedawno Lena Radwan, Amelia Januszewska i Hubert Wygoda zostali wyróżnieni w 2. Międzynarodowym Konkursie Ilustracji Ilustraton w Bydgoszczy. - A na piątek 19 kwietnia od godziny 10.00 planujemy dzień otwarty, na który zapraszamy uczniów szkół podstawowych - podsumował dyrektor Plastyka.