Koszaliński walec rozjechał na wyjeździe Sambora Tczew

Szczypiorniści Gwardii nie zatrzymują się na drodze do pierwszej lokaty w grupie A I ligi i baraży o awans do Ligi Centralnej. W sobotę rozbili kolejnego rywala, znów zdobywając ponad 40 bramek. Tym razem koszaliński walec rozjechał beniaminka z Tczewa na jego boisku. Warto dodać, że Sambor stracił w dwumeczu z Gwardią w sumie 88 goli, zdobywając 44...

Do meczu 18. kolejki Gwardia przystąpiła bez chorych Lubomira Iwanycji, Alego Mehdizadeha oraz młodego Hubert Duchnika. Koszaliński zespół od początku mocno przycisnął rywali i po 5. minutach prowadził 3:0. Gospodarze na pierwsze trafienie czekali do 6. min, a po kolejnych pięciu przegrywali już 1:8. Do 22. min utrzymywała się różnica 5-7 bramek. W końcówce tej odsłony Gwardia powiększyła różnicę do 11 goli (28. - 21:10).