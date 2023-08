Koszaliński "związkowiec" już bez okien, a zgody na rozbiórkę jeszcze nie ma [zdjęcia, wideo]

Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza, mówi, że urzędnicy ciągle analizują dokumenty. Rozbiórka Związkowca ulokowanego w centrum miasta, blisko innych budynków, to skomplikowane przedsięwzięcie, które należy bardzo dobrze zaplanować. - To, co możemy teraz obserwować to przygotowanie do rozbiórki — komentuje. - Na tego typu prace żądne pozwolenia nie są potrzebne.