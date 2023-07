Koszalińskie autobusy z automatycznymi defibrylatorami oznakowane

- Odezwaliśmy się do MZK Koszalin z sugestią, że warto byłoby na autobusach dodać dodatkowe piktogramy z informacją o obecności AED (Punkty Życia) w danym autobusie, aby inni kierowcy jadący za autobusem wiedzieli, że w razie czego w tym pojeździe znajdą oni sprzęt do ratowania ludzkiego życia! I co? Minęło kilka dni i są już odpowiednie tabliczki na autobusach — informują inicjatorzy akcji "40 punktów życia".

Defibrylatory zostały zainstalowane w 32 ogólnodostępnych miejscach, do Koszalina trafiło też osiem urządzeń mobilnych, pięć z nich znajduje się w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji i statku Julek. Dwa defibrylatory ma straż miejska, a jeden patrol wypadkowy Komendy Miejskiej Policji.

Michał Pelc, jeden z koordynatorów akcji, uważa, że koszalinianie są w uprzywilejowanej sytuacji, w mieście jest około 120 defibrylatorów automatycznych (do ich skutecznej obsługi nie jest potrzebna żadna fachowa wiedza). Część z nich jest w instytucjach i firmach, ale dzięki akcji "40 punktów życia" miasto jest też pokryte siecią ogólnodostępnych defibrylatorów. Te mogilne uzupełniają system.