Koszmar w Szczecinku. Rura od odkurzacza "narzędziem wychowawczym". Ojciec trafił do aresztu

Podejrzany o bulwersujące czyny wobec dzieci, który trafił za kratki, to ich ojciec. Sąd Rejonowy w Szczecinku aresztował tymczasowo na trzy miesiące 26-letniego mieszkańca tego miasta, któremu prokurator postawił zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad dwójką własnych dzieci.

- Mężczyzna miał bić je ręką, okładać rurą od odkurzacza i kijem od szczotki - powiedział nam prokurator Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

- Ponadto podejrzany wyzywał małoletnich w obelżywy sposób, groził im również, że odda je do domu dziecka.

Dramat rozgrywać się miał za zamkniętymi drzwiami jednego ze szczecineckich mieszkań od listopada 2022 roku do lutego roku bieżącego. Sąsiedzi ani bliscy o niczym nie wiedzieli. Sprawa wyszła na jaw dzięki czujności pracowników placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci. To oni zawiadomili policję, że z dziećmi może się dziać coś niepokojącego.